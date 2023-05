Rode Duivels bekritiseren Roberto Martinez na mislukt WK: “Had ons meer kunnen pushen in Qatar”

Het ontgoochelende WK in Qatar komt aan bod in de Amazon-documentaire One for all (vanaf 25 mei), waarvoor Axel Witsel, Romelu Lukaku en Thibaut Courtois tijd vrijmaakten bij hen thuis. De spelers hebben het onder meer over het werk van ex-bondscoach Roberto Martinez. En er zijn zowaar wat bemerkingen. “De trainer had soms strenger voor ons kunnen zijn”, vindt Witsel. “We hebben hem zelden geënerveerd gezien.” Lukaku vult aan: “Hij had ons meer kunnen pushen. Druk ons op de feiten. Een voetballer moet kritiek kunnen aanvaarden.”

Tijdens het WK kwam een verhaal naar buiten in de Franse krant L’Équipe over ruzie in de Belgische kleedkamer. “Bullshit”, aldus Lukaku. “Een leugen”, zegt Courtois, die vindt dat de bond in de nasleep “amateuristisch gewerkt heeft” – hij heeft het dan over de crisiscommunicatie achteraf. Alle drie de spelers vinden dat het mediaklimaat in Qatar niet gezond was. Courtois: “De pers was heel negatief, dat sluipt onbewust in de ploeg.” Lukaku: “Je kunt geen wereldkampioen worden als iedereen tegen je is.”

De drie Rode Duivels spraken ook over hun toekomst bij de nationale ploeg. Lukaku hint naar een afscheid na het EK, Courtois wil ook nog het WK meepikken. Opvallend: de intussen als international gestopte Witsel zegt in de reeks nog te mikken op het EK van 2024, maar hij maakte geen deel uit van de plannen van Domenico Tedesco.