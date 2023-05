Onze voet wordt steeds zwaarder: drie keer zoveel snelheidsboetes in Vlaanderen als in Wallonië

In één jaar tijd zijn bijna anderhalf miljoen extra snelheidsinbreuken genoteerd. En dat terwijl het aantal andere overtredingen stabiel blijft. Opvallend: in Vlaanderen zijn drie keer meer flitsboetes uitgeschreven dan in Wallonië.

Exact 6.158.323 bestuurders liepen vorig jaar in ons land tegen de lamp omdat ze te snel reden. Een nooit eerder gezien cijfer. Dat zijn er elke maand meer dan 510.000, of dagelijks bijna 17.000. Daarmee zijn de snelheidsovertredingen goed voor tachtig procent van alle verkeersinbreuken, zo blijkt uit gedetailleerde cijfers die de federale politie dinsdag publiceerde.

Opvallend: het gros van die snelheidsovertredingen werd in Vlaanderen vastgesteld. Concreet: 4,4 miljoen of iets meer dan 70 procent van de 6,2 miljoen flitsboetes vorig jaar. Wallonië is goed voor 1,4 miljoen boetes, zo’n 20 procent. Het Brussels Gewest telt er bijna 400.000.

Hoewel er ook binnen Vlaanderen serieuze verschillen zijn – 1,6 miljoen boetes in de provincie Antwerpen tegenover zo’n 517.000 in Limburg – valt vooral het grote verschil tussen Vlaanderen en de andere kant van het land op. De provincie Luik – qua inwonersaantal vergelijkbaar met de provincie West-Vlaanderen – is goed voor amper 192.000 boetes. In West-Vlaanderen gingen daarentegen meer dan 620.000 bestuurders op de bon.

Enkel de provincie Henegouwen en Namen komen ietwat in de buurt van de Vlaamse cijfers. Rode lantaarn is de – weliswaar dunbevolkte – provincie Luxemburg, met amper 92.000 flitsboetes.

“Het interesseert hen niet”

“De cijfers bewijzen wat we al langer zeggen: Waalse politici doen wel alsof ze een betere verkeersveiligheid willen, maar wanneer hiervoor een maatregel op tafel komt die mogelijk tot meer boetes zou leiden, zie je plots een gigantische koudwatervrees en zijn ze bang voor de reactie van de mensen”, zegt N-VA-Kamerlid en verkeersspecialist Wouter Raskin.

Ook binnen de meerderheid is de kritiek hard. “De cijfers bewijzen opnieuw dat Waalse politici gewoon niet geïnteresseerd zijn in een betere verkeersveiligheid”, aldus Joris Vandenbroucke (Vooruit). “Nochtans zouden ze dat absoluut wél moeten zijn, want op een paar afgelegen regio’s in Polen en Roemenië na doet geen enkele andere Europese regio het qua verkeersveiligheid zo slecht. De mortaliteitsgraad – de kans dat je dodelijk verongelukt – is er bijna dubbel zo hoog als in Vlaanderen.”

“Maar wat doen Waalse politici in de praktijk, PS en MR op kop? Ze blokkeren op federaal niveau de invoering van het rijbewijs met punten, en ze blokkeren een strengere handhaving van controles op gsm’en achter het stuur, nog zo’n killer in het verkeer”, zegt Vandenbroucke. “Slechts met mondjesmaat installeren ze trajectcontroles, nochtans erg effectief tegen overdreven snelheid. Er staan er in Vlaanderen intussen tien keer zoveel.”

Het kabinet van Waals minister voor Verkeersveiligheid Valérie De Bue (MR) blijft erbij dat Wallonië “wél bezig is met het drastisch verbeteren van de verkeersveiligheid, door het plaatsen van extra flitscamera’s en trajectcontroles”. Het idee in Vlaanderen dat je “in de Walen” met de wagen alles kan én mag, gaat volgens de minister “allang niet meer op”.

