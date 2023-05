Mist Ritchie De Laet afspraak met geschiedenis? Verdediger heeft scheurtje in de kuit, titelmatch wordt race tegen de klok

Onderzoeken hebben aan het licht gebracht dat Ritchie De Laet (34) afgelopen zondag in Jan Breydel een scheurtje in de kuitspier, meer bepaald de soleus, opliep. Hierdoor moest de Antwerpenaar nauwelijks achttien minuten na zijn invalbeurt alweer naar de kant. Met tranen in de ogen nam De Laet opnieuw op de bank plaats. De vleugelverdediger was nog maar net terug na een liesblessure.