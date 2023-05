“De ene kan groter worden dan Club Brugge, de andere heeft een probleem”: zijn Antwerp en Union blijvers in de Belgische titelstrijd?

Zes jaar geleden speelden Antwerp en Union allebei nog in het toenmalige 1B, maar behoudens een mirakel maken ze de komende anderhalve week onder elkaar uit wie de titel pakt op het hoogste niveau. De ene behoort al officieel tot de G5 en won vorige maand nog de beker, de andere staat voor het tweede jaar op rij in de top twee en haalde zopas nog een Europese kwartfinale. Maar kunnen zij ook blijvers worden in de Belgische titelstrijd?