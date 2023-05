Pijnlijk voor paars-wit: opkomst Union (en Antwerp) bedreigen positie Anderlecht in G5

Een cijfer dat Anderlecht niet zo graag zal lezen: als Union en paars-wit de komende jaren zo blijven voortdoen, dreigt Anderlecht uit de G5 te vallen. Mede door zijn elfde plaats in het huidige seizoen is de Belgische recordkampioen op dit moment de slechtst presterende club van de Grote Vijf (Club Brugge, Antwerp, AA Gent, RC Genk en Anderlecht) van de voorbije vijf jaar.

Dat is de tijdspanne waarover berekend wordt wie deel uitmaakt van de G5 en wie niet, en wie hoeveel tv-geld krijgt. Die twee hangen af van de opgetelde eindklassementen. Op basis van de stand in het huidige seizoen is Antwerp intussen al de tweede best presterende club van de voorbije vijf jaar, na Club Brugge. De opkomst van Union dreigt de natuurlijke rangorde nog wat meer te verstoren. Sinds de Unionisten twee jaar geleden naar de Jupiler Pro League promoveerden, zijn zij voorlopig immers de best presterende club met twee tweede plaatsen.

Mocht de tijdspanne om te bepalen wie deel uitmaakt van de G5 over twee jaar in plaats van over vijf jaar berekend worden, zou paars-wit nu al geen deel meer uitmaken van het kransje met de vijf Belgische topclubs. Hoe dan ook dreigt Anderlecht binnen enkele jaren uit de G5 te vallen en gevoelig minder tv-geld op te strijken als beide clubs de huidige lijn doortrekken. Vorig jaar maakte Standard al hetzelfde mee toen het door de opkomst van Antwerp uit de G5 geduwd werd.