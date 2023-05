Noorse middenvelder Hugo Vetlesen op de lijst bij Club Brugge

Vetlesen is een 1 meter 74 ‘grote’ centrale middenvelder die in zijn thuisland uitkomt voor Bodo/Glimt. Hij speelde al 116 wedstrijden voor de huidige leider in de Eliteserien, waarin hij goed was voor 31 goals en 34 assists.

Vetlesen staat bekend als technisch sterk, is rechtsvoetig maar heeft ook een stevige linker en is iemand die graag infiltreert. Kwaliteiten die hij ook al in Europa toonde en die hem in november vorig jaar een eerste cap voor Noorwegen opleverden. Blauw-zwart volgt hem al langer, ook in de winter kwam hij ter sprake. Hij heeft nog een contract tot 2025.