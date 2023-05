Woekerprijzen op zwarte markt voor tickets titelmatch tussen Antwerp en Union

Wanhoop doet vreemde dingen met een mens. In verschillende supportersgroepen van Antwerp op Facebook zijn er fans die op zoek zijn naar een ticket voor de uitverkochte titelmatch. En ze zijn bereid daarvoor diep in de portefeuille te tasten: er circuleren bedragen van meer dan 1.000 euro.

Toch denken eventuele verkopers – want er zijn ook abonneehouders die geld ruiken – maar beter twee keer na voor ze een zotte deal sluiten op de digitale zware markt. Het is immers verboden om zomaar je zitje door te verkopen. Dat mag wel occasioneel – bijvoorbeeld als je uitzonderlijk eens niet aanwezig kunt zijn –, maar in dat scenario mag je geen woekerprijzen hanteren. Wie toch het risico wil nemen en betrapt wordt, kan een boete van een paar tienduizenden euro’s riskeren. Wat de kopers betreft, zijn er dan weer geen garanties: wat als je QR-code vervalst is?

Wat kunnen zij die voor zondag geen kaartje hebben dan doen om alsnog in de Bosuil te geraken? Het spijtige antwoord: helemaal niks. Antwerp zal ook geen groot scherm aan het stadion zetten voor die pechvogels – dat is organisatorisch onhaalbaar.