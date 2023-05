South Carolina voert strenge abortuswet in

De wet verbiedt zo goed als alle abortussen zodra bij het embryo of de foetus een hartslag kan worden vastgesteld, wat doorgaans na zes weken het geval is. Er zijn enkel uitzonderingen mogelijk wanneer het leven van de zwangere vrouw in gevaar is. Voor slachtoffers van verkrachting en incest is de termijn vastgesteld op twaalf weken, meldt de nieuwszender CNN.

De Republikeinen in South Caroline hebben verschillende poging ondernomen om de strenge regels door te drukken. Dinsdag raakte de wet – die eerder al door het Lagerhuis was goedgekeurd – dan toch door de Senaat, ondanks de tegenstemmen van de drie vrouwelijke senatoren van de Republikeinse partij.

De tekst moet nog ondertekend worden door de Republikeinse gouverneur Henry McMaster, maar hij heeft al duidelijk gemaakt dat hij achter de strenge abortusregels staat.

De maatregel zal belangrijke gevolgen hebben voor de toegang tot abortus, aangezien veel vrouwen na zes weken nog niet weten dat ze zwanger zijn.

“Verwoestende beslissing”

Het Amerikaanse Hooggerechtshof had in juni vorig jaar beslist het recht op abortus, dat al ongeveer 50 jaar bestond, op federaal niveau te schrappen. Elke staat kan daar sindsdien zelf over beslissen. Een vijftiental staten hebben hun wetgeving al verstrengd. Ook in veel buurstaten van South Carolina is het recht op abortus stevig ingeperkt.

“Dit is een verwoestende beslissing voor de bevolking van South Carolina, en voor een hele regio waar de toegang tot abortus voor patiënten blijft afnemen”, reageert Alexis McGill Johnson van de organisatie Planned Parenthood. Ze kondigt juridische stappen aan.