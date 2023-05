Auto botst op werfwagen en ramt paal van bovenleiding: bestuurder (32) zwaargewond, tramverkeer tijdlang verstoord

Berchem

Op de Grotesteenweg (N1) ter hoogte van de afrit Berchem is dinsdagochtend een ongeval gebeurd. De bestuurder (32) is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, ook een inzittende raakte gewond. Dat zegt Radio 2. Door de botsing raakte een tramleiding beschadigd waardoor tramlijnen 7 en 15 in beide richtingen een tijdlang waren verstoord.