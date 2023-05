Federale politie doet huiszoeking in stadhuis in onderzoek naar schepen Jurgen Content (Vooruit): “Cowboyverhalen van politieke tegenstanders”

Er is maandag een huiszoeking uitgevoerd in het stadhuis van Blankenberge. De federale politie nam een aantal dossiers mee in het kader van een gerechtelijk onderzoek waar eerste schepen Jurgen Content (Vooruit) genoemd wordt. Het parket heeft het over “financiële aangelegenheden”, terwijl Content alle aantijgingen ontkent. “Cowboyverhalen die gespind werden door politieke tegenstanders”, reageert hij.

Het parket van Brugge bevestigt dat er een gerechtelijk onderzoek loopt waarin Jurgen Content (Vooruit) geviseerd wordt. Hij is onder andere bevoegd voor Openbaar Domein, Sport en Openbare Werken in Blankenberge. Maandagochtend voerde de federale politie een huiszoeking uit in het stadhuis van Blankenberge, waar een aantal dossiers werden meegenomen. Het ging onder andere om stedenbouwkundige stukken, terwijl de speurders ook inzage wilden krijgen in een computer.

“Het gaat om een gerechtelijk onderzoek naar financiële aangelegenheden. Verder kunnen we daar geen commentaar over geven”, aldus procureur Fien Maddens. Het gaat niet om een recente klacht, maar over een onderzoek dat teruggaat naar de periode toen Content nog schepen van Stedenbouw was in de vorige coalitie met N-VA en CD&V, een samenwerking die toen met slaande deuren eindigde. De schepen en zijn partij Vooruit gingen daarna in zee met Open VLD en burgemeester Björn Prasse, die maandag ook op de hoogte werd gesteld van het bezoekje van de federale politie.

Onderzoek nog niet rond

Content ontkent alvast alle aantijgingen aan zijn adres. “Ik vermoed uit welke hoek de bewuste klacht komt”, zegt de man. “Er werd mij ook niets nieuws verteld. Het gaat om cowboyverhalen die gespind werden door politieke tegenstanders in een poging om mij onderuit te halen. En dat niet voor de eerste keer.” Volgens onze informatie is het dossier nog niet helemaal rond en moet het onderzoek uitwijzen of Content zich effectief heeft bezondigd aan malversaties. Volgens hem is dat niet het geval. “Ik heb opnieuw duidelijk en transparant alle vragen van de politie beantwoord.”

De betrokken schepen kwam in het verleden al eens in opspraak. Hij werd verhoord in het dossier rond de prijsafspraken tussen de strandbars, maar werd daarna buiten vervolging gesteld. Content sprak toen van een “wraakactie” en een “beschadigingsoperatie” door ex-burgemeester Daphné Dumery (N-VA), waardoor de badstad een tijdje in een politieke chaos belandde. “Ik heb alle vertrouwen in het onderzoek en de bevoegde instanties”, geeft Content nog mee.