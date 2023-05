Ook Spanje kampt nu met zware regenval en overstromingen: scholen en crèches gesloten

Met name de regio’s Murcia, Valencia, en Andalusië worden zwaar getroffen: daar staan kelders en auto’s onder water, er geldt een waarschuwing voor overstromingen. In Cartagena moesten de hulpdiensten massaal uitrukken voor straten die blank stonden, in Valencia viel in de afgelopen dagen meer regen dan in de zes voorgaande maanden. Het dorpje Ontinyent in de regio Valencia brak zelfs het record voor het meeste regenval op één dag in de laatste eeuw, met tot 130 liter per vierkante meter.

Spanje kampte de afgelopen maanden met een ongeziene droogte: er was sinds 1961 nooit minder regen gevallen. Tussen oktober en mei was er 28 procent minder regen gevallen dan het nationale gemiddelde voor die periode.

Sommige delen van Valencia kregen de voorbije dagen meer regen te slikken dan in de afgelopen zes maanden bij elkaar. Dat laat de Spaanse nationale weerdienst AEMET weten. Het stadje Ontinyent spande de kroon. Dat brak het record van meeste regenval in één dag in mei in de voorbije 100 jaar. Er viel tot 130 liter water per vierkante meter.

