Parlementsleden gaan met elkaar op de vuist in Boliviaans parlement

Een twintigtal volksvertegenwoordigers zijn dinsdag in Bolivia met elkaar op de vuist gegaan tijdens een zitting van het parlement over het lot van een opposant die sinds december in de gevangenis zit.

De minister van Binnenlandse Zaken, Eduardo del Castillo, stelde in het parlement een rapport voor over de opsluiting van Luis Fernando Camacho, die van “terrorisme” beschuldigd wordt in verband met een “staatsgreep” in 2019 tegen de toenmalige linkse president Evo Morales. Castillo noemde de verkozenen van Creemos, de rechtse partij van Camacho, “radicalen, dieven en geweldenaars die het Boliviaanse volk komen beroven”.

Parlementsleden van de oppositie staken daarop spandoeken op met boodschappen als “er is geen democratie als er politieke gevangenen zijn”. Verscheidene volksvertegenwoordigers van de linkse meerderheid stortten zich dan op de oppositieleden om de spandoeken af te pakken, zo was op beelden op de sociale netwerken te zien. De volksvertegenwoordigers gingen met elkaar op de vuist, schopten en sloegen, trokken elkaar bij de haren en schreeuwden.

De rust keerde weer na een opschorting van de zitting. Parlementsvoorzitter David Choquehuanca zei dat hij de twee politieke kampen op het matje zou roepen.