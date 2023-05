Oudsbergen

Verboden te roken: niet enkel binnen, maar ook buiten op het terras van brasserie De Heylige in Oudsbergen is roken niet meer toegelaten. “Als je aan het eten bent, is rook niet appetijtelijk”, zegt zaakvoerder Jeroen Heylen. Uitzonderlijk, maar in het buitenland is het niet nieuw.