Rijkste mens ter wereld verliest 10 miljard euro op één dag

Bernard Arnault, oprichter van het luxeconcern LVMH en de rijkste mens ter wereld, heeft dinsdag 11,2 miljard dollar (10,2 miljard euro) van zijn fortuin in rook zien opgaan.

Het aandeel LVMH verloor dinsdag 5 procent op de Parijse beurs, goed voor de grootste daling van het aandeel in een jaar tijd. Beleggers vrezen namelijk dat er door de vertragende Amerikaanse economie minder vraag zal zijn naar luxeproducten. LVMH is het concern achter merken als Louis Vuitton, Christian Dior, of Moet & Chandon-champgane.

Het nieuws betekent niet dat Arnault een boterham minder zal moeten eten: ondanks het verlies wordt zijn fortuin nog steeds geschat op 191,6 miljard dollar. Alleen al dit jaar groeide zijn vermogen met 29,5 miljard dollar, als gevolg van de stijgende beurskoers van LVMH.

