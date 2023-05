De familie die een fortuin verloor aan faillissement Optima-bank: “Mijn moeder was arts en toch moet ze nu van mijn geld rondkomen”

De ouders van Bernard Pilet (44) uit Mortsel hebben honderdduizenden euro verloren met verzekeringen die werden verkocht door Optima, een bedrijf dat zeven jaar geleden ten val is gekomen. Woensdag besliste de Gentse raadkamer om dertien beklaagden in de zaak-Optima, onder wie topman Jeroen Piqueur en ex-minister Luc Van den Bossche, door te verwijzen naar de correctionele rechtbank. “Ik kan alleen maar hopen dat we ons geld nog terugzien”, zegt Bernard.