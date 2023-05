Negentien verdachten van drama met vluchtelingen in koelwagen in Essex moeten voor Franse rechtbank verschijnen

Twee onderzoeksrechters hebben dinsdag beslist dat negentien verdachten in Frankrijk voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen in het kader van het onderzoek naar de dood van 39 Vietnamese migranten, die in Engeland in de oplegger van een vrachtwagen werden aangetroffen.

De negentien mannen, die vandaag tussen de 21 en 58 jaar oud zijn en van wie er zes in voorlopige hechtenis zitten, worden verdacht van deelname aan een groot netwerk voor clandestiene migratie van Vietnam naar Europa. Ze hebben de Vietnamese, Franse, Chinese, Algerijnse of Marokkaanse nationaliteit.

De verdachten zullen zich allemaal moeten verantwoorden voor hulp bij illegale binnenkomst, transport of verblijf van een vreemdeling in Frankrijk, gepleegd in het kader van een georganiseerde bende. Ze worden ook verdacht van criminele vereniging met het oog op het plegen van strafbare feiten, waarop tien jaar gevangenisstraf staat. Vier van de verdachten zullen voor onopzettelijke doodslag berecht worden.

Op 23 oktober 2019 werden 39 levenloze lichamen ontdekt in een koelwagen in Grays, een gemeente in het Zuid-Engelse graafschap Essex. De vrachtwagen was de avond voordien vanuit Zeebrugge richting Engeland vertrokken. Het ging om 31 mannen en 8 vrouwen uit Vietnam, tussen 15 en 44 jaar oud. Ze hadden elk meer dan 10.000 euro betaald om naar het Verenigd Koninkrijk te worden gebracht. De slachtoffers verbleven voor de overtocht in safehouses in Parijs en in Anderlecht, van waaruit ze naar het Noord-Franse Bierne werden gebracht en in een container gestopt.

In dit dossier zijn er ook al rechtszaken gevoerd in het Verenigd Koninkrijk, Vietnam en in België. In ons land kreeg de leider van de bende tien jaar cel. Ook vier taxichauffeurs die de transmigranten vervoerden, werden veroordeeld voor het hof van beroep in Gent.