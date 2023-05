KAART. Zo verhard is jouw gemeente

Na een jarenlange toename lijkt de totale verharde oppervlakte in Vlaanderen de voorbije jaren te stabiliseren. Toch blijft Vlaanderen met een verhardingsgraad van 15,3 procent een van de meest verharde regio’s van Europa. Maar de verschillen tussen de Vlaamse steden en gemeenten zijn groot. Op de onderstaande kaart ontdek je hoe verhard jouw gemeente precies is.

Volgens cijfers van Statistiek Vlaanderen hebben 134 gemeenten een verhardingsgraad boven het Vlaamse gemiddelde van 15,3 procent. Een blik op de kaart van Vlaanderen leert meteen dat vooral de grote steden en de gemeenten rond Brussel, Antwerpen (41,6%) en Gent (37,5%) in hoge mate verhard zijn.

Ook provinciehoofdsteden Brugge (29,2%), Leuven (30,8%) en Hasselt (22,4%) scoren logischerwijze vrij hoog. Machelen, vlak bij Brussel, spant de kroon met een verhardingsgraad van 52,7 procent. Ook onder meer Kuurne (42,5%), Waregem (34,4%) en Oostende (38,5%) scoren opmerkelijk hoog.

Onder andere de Westhoek, de Vlaamse Ardennen, Haspengouw en het Hageland behoren tot de minst verharde gebieden van Vlaanderen. Zo scoren West-Vlaamse steden en gemeenten als Veurne (7,4%), Diksmuide (6,8%), Heuvelland (5,9%), Alveringem (5,1%) allemaal onder de 10 procent, net als Oost-Vlaamse gemeenten als Maarkedal (6,9%), Zwalm (9,5%) en Brakel (9,0%) en Limburgse en Vlaams-Brabantse gemeenten als Heers (6,0%), Gingelom (6,4%), Zoutleeuw (7,7%), Kortenaken (7,7%). Zuienkerke (4,4%) in West-Vlaanderen en de Limburgse faciliteitengemeente Voeren (4,6%) zijn het minst verhard van alle Vlaamse steden en gemeenten.

Stabilisatie

Tussen 2013 en 2021 steeg de verharde oppervlakte in Vlaanderen van 14,2 procent (192.570 hectare) naar 15,3 procent (207.780 hectare), een toename met bijna 15.000 hectare. De voorlopige cijfers van 2022 tonen een lichte daling naar 15,1 procent of 205.900 hectare. Er vindt in Vlaanderen wel ontharding plaats, maar het aandeel verharding ligt meestal hoger, met uitzondering van de jaren 2017, 2021 en (voorlopig) 2022.

Een hoge verhardingsgraad verhoogt het risico op onder meer overstromingen, hitteproblemen en een verlies aan biodiversiteit. De verharding bestaat in Vlaanderen vooral uit gebouwen, wegen en parkeerterreinen.