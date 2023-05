Doorbraak in Nederlandse cold case: lichaam vermiste Maria van der Zanden na 29 jaar geïdentificeerd

Het lichaam van de vermiste Maria van der Zanden uit Putten is na 29 jaar geïdentificeerd. Dat meldt de Peter R. de Vries Foundation. Er is een match met een lichaam dat in 1994 in Duitsland werd gevonden.

“Eind maart 2023 heeft de Duitse politie zich gemeld naar aanleiding van een verzoek dat het coldcaseteam daar had neergelegd: er is een mogelijke match tussen Maria en een onbekende dode vrouw uit Duitsland. Na een aantal weken grondig onderzoek, waarbij onder meer vingerafdrukken zijn vergeleken, heeft men kunnen vaststellen dat de onbekende dode vrouw uit Duitsland inderdaad Maria van der Zanden is”, aldus de Foundation.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het lichaam werd eind augustus 1994 gevonden in het stuwmeer de Möhnesee in de deelstaat Nordrijn-Westfalen. Het meer ligt zo’n 50 kilometer ten oosten van Dortmund. De politie ging destijds uit van zelfdoding. “Ondanks dat de Duitse politie niet uitgaat van een misdrijf, is het toch niet uit te sluiten. Het coldcaseteam zal het onderzoek naar de gebeurtenissen rondom de verdwijning daarom voortzetten”, meldt de Foundation.

Fietstocht

Het is een snikhete dag als Maria op zaterdag 6 augustus 1994 bij haar ouderlijke woning op de fiets stapt voor een tochtje door de Veluwse bossen. De vrouw uit Putten wil er nog even op uit omdat ze die maandag met een jongerenreis naar Spanje zal vertrekken.

Ze spreekt met haar ouders af dat ze voor het avondeten thuis is. Maar als het zes uur is verschijnt hun enige dochter niet aan tafel. Enkele uren later is er nog altijd geen teken van de altijd stipte Maria en vader Van der Zanden besluit de politie te bellen.

Opstapplaatsen

Als Maria ook die nacht wegblijft, verspreidt de politie Gelderland onder collega’s in het land een signalement van de jonge vrouw. Op maandag worden in het geheim alle opstapplaatsen voor de jongerenreis gecheckt, maar die controle levert niets op. Een dag later maakt de politie de vermissing wereldkundig middels een opsporingsbericht op televisie.

De avond van haar verdwijning startte de politie met een onderzoek. Er kwamen tips binnen, er werd met getuigen gesproken en er zijn mensen gehoord. Het onderzoek leidde niet tot de oplossing van de verdwijning van Maria, ook de spullen waarmee ze vertrok werden niet teruggevonden. Maria had een rugtas mee met haar portemonnee, brood en wat persoonlijke spulletjes.