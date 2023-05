Rusland signaleert “tal van drone-aanvallen” in regio Belgorod, Amerikaanse pantservoertuigen in Russische handen gevallen

“De nacht was niet bepaald rustig”, aldus Gladkov op Telegram. “Er waren veel droneaanvallen. De luchtafweer nam een groot deel daarvan voor haar rekening.” In het district Graivoron, dat aan Oekraïne grenst, is volgens de gouverneur een gasleiding geraakt, waardoor een kleine brand ontstaan zou zijn. Gladkov meldde in eerste instantie dat de aanvallen geen slachtoffers hadden gemaakt, maar later klonk het dat negen burgers van Graivoron in het ziekenhuis liggen, waarvan drie op de intensieve zorgen.

Er zou ook schade zijn aan voertuigen, huizen, en openbare gebouwen. Zo’n 550 inwoners van de oblast Belgorod zouden momenteel in tijdelijke opvangcentra verblijven. “Zodra de veiligheidstroepen klaar zijn met het ontruimen van het gebied en hun toestemming geven, hoop ik dat u kunt terugkeren naar uw huizen”, schrijft de gouverneur.

Waarschijnlijk Amerikaanse militaire voertuigen gebruikt

Bij de aanvallen zouden volgens de New York Times minstens drie Amerikaanse gepantserde voertuigen zijn gebruikt. Op basis van beeldmateriaal dat op Telegram werd geplaatst, concludeert de krant dat drie zogeheten MRAP-voertuigen (Mine-Resistant Ambush Protected) werden ingezet bij de aanvallen. Twee daarvan zouden intussen in Russische handen zijn gevallen.

De VS distantiëren zich intussen van de aanvallen. “We zijn momenteel sceptisch over de juistheid van deze berichten”, reageert een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij benadrukt dat de VS de aanvallen over de Russische grens niet aanmoedigen. “Maar zoals we ook hebben gezegd, is het aan Oekraïne om te beslissen hoe het deze oorlog wil uitvechten.”

De Verenigde Staten leverden enkele honderden MRAPs aan het Oekraïense leger. Die werden tot nu toe ingezet op verschillende fronten in Oekraïne, maar dat land ontkent enige betrokkenheid bij de gevechten in Belgorod. Het was een pro-Oekraïens maar onafhankelijk vrijwilligerskorps dat de aanvallen dinsdag opeiste. Het is nog onduidelijk hoe de voertuigen bij die groep zijn terechtgekomen. Rusland zei dinsdag dat het de vijandige troepen had “afgeblokt en verpletterd”. “Meer dan zeventig Oekraïense terroristen” zouden daarbij gedood zijn.