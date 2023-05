Coalitiepartners CD&V en Open VLD vragen langetermijnvisie van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts: “Ik blijf op mijn honger zitten”

“Ik blijf op mijn honger zitten voor zo’n langetermijnvisie”, zegt CD&V-parlementslid Loes Vandromme. “Waar blijft het algemene plan om met ons onderwijs binnen tien jaar opnieuw in de top drie van de internationale rankings te staan?” vult Open VLD-parlementslid Jean-Jacques De Gucht aan.

Normaal gezien zouden de Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD woensdag samen met onderwijsminister Ben Weyts in het Vlaams Parlement een persconferentie organiseren over een pakket extra maatregelen om meer mensen voor de klas te krijgen. Maar tot ongenoegen van CD&V en Open VLD waren de plannen over het lerarenambt al uitgelekt in de pers. Parlementsleden Loes Vandromme en Jean-Jacques De Gucht stuurden daarom hun kat naar de geplande persconferentie.

“Waar blijft de visie?”

Naast de mogelijkheid om vanaf 1 september leerkracht-specialisten aan te duiden (die ook meer zullen verdienen) gaat het ook om de invoering van adjunct-directeuren in het basisonderwijs om directies te ontlasten, een aangepaste regeling om meer gastleerkrachten aan te trekken, een verbeterde reïntegratie van langdurig zieke leerkrachten, enz.

“De voorgestelde maatregelen zijn op zich nuttig en belangrijk, maar waar blijft de visie op langere termijn? Waar blijft het concrete, uitgewerkte plan van waar we binnen tien jaar met ons onderwijs willen staan?”, vraagt De Gucht zich af. “Ons doel moet duidelijk zijn dat we binnen tien jaar in de top drie van de internationale testen willen staan”, meent de liberaal. “Maak samen met het onderwijsveld – over alle grenzen van koepels, netten en vakbonden heen – werk van zo’n plan”, aldus De Gucht.

Stapsgewijs

Minister Weyts zelf heeft al herhaaldelijk aangegeven dat hij liever stapsgewijs werkt, in plaats van zich te verbranden aan een gecoördineerd lerarenloopbaanpact waar verschillende van zijn voorgangers hun tanden hebben op stukgebeten. Maar volgens De Gucht volstaat die stapsgewijze aanpak niet. “Het is in ons onderwijs niet vijf voor twaalf, het is kwart na twaalf”, dixit De Gucht.

Ook volgens Loes Vandromme (CD&V) bevat het nieuwe decreet een aantal “belangrijke stappen”, maar ook zij mist een “langetermijnvisie” bij de minister. “Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, zegt de CD&V-politica die al langer hamert op de realisatie van een breder lerarenloopbaanpact. “Ja, we zetten nu een aantal stappen, maar we zijn er nog niet. Er blijft nood aan een plan op lange termijn, aan de inbedding van maatregelen in een groter verhaal”, zegt Vandromme.

Groen bestempelt maatregelen als “experimenteel en weinig structureel”

Ook oppositiepartij Groen bestempelt de voorgestelde aanpassingen als “een nieuw experiment in een poging het lerarentekort terug te dringen” en als “half werk en weinig structureel”. “Startende leerkrachten verlaten het onderwijs vandaag razendsnel. Zolang de minister ook niet voor hen maatregelen treft, met bijvoorbeeld versterking van de opleiding en aanvangbegeleiding, zal het lerarentekort niet opgelost geraken”, zegt Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman.

Meuleman heeft bedenkingen bij de voorstellen. Zo roept de invoering van de leerkracht-specialist bij haar vragen op. “Wie zo’n leraar-specialist kan worden, dat moeten scholen zelf gaan bepalen en bovendien zijn de plaatsen erg beperkt. We begrijpen dus volledig de terechte bezorgdheid uit het onderwijsveld dat dit voor frictie kan gaan zorgen binnen schoolteams”, aldus Meuleman.

Naast de leraar-specialist willen de meerderheidspartijen het mogelijk maken dat werknemers ook zonder pedagogisch diploma een derde van een lesopdracht op zich kunnen nemen, zogenaamde gastleraars. “Niet iedereen die veel weet is automatisch ook een goeie leerkracht. Blijkbaar vinden de meerderheidspartijen het niet belangrijk dat leerkrachten niet alleen zelf over kennis beschikken, maar ook opgeleid zijn om die over te brengen”, stelt de Groen-politica.

Groen heeft ook vragen bij de focus van de plannen. Vandaag haken veel startende leerkrachten af omdat ze onvoldoende voorbereid zijn op de praktijk. “In plaats van nog meer in te zetten op onervaren personeel voor de klas, zou het veel interessanter zijn om sterker in te zetten op degelijke opleiding van leerkrachten die echt voluit kiezen voor het onderwijs”, klinkt het.

Meuleman vraagt zich ook af hoe de aangekondigde maatregelen zich verhouden tot de Commissie van Wijzen die minister van Onderwijs Ben Weyts eerder aanstelde en die de opdracht kreeg om het lerarenambt grondig te hervormen. “Is dit een tussentijdse oplossing, of zijn dit kaders waar de commissie zich sowieso al aan zal moeten houden? Dat is erg onduidelijk”, besluit Meuleman.

Vooruit: “Weyts is kampioen in het oplaten van ballonnetjes”

Vlaams Parlementslid Steve Vandenberghe (Vooruit) is wel te vinden voor het idee van leraarspecialisten. “Ik ben wel te vinden voor leraar-specialisten om de job als leerkracht aantrekkelijker te maken. Natuurlijk moeten er dan wel duidelijke voorwaarden zijn”, klinkt het.

Maar net als CD&V en Open VLD vindt Vandenberghe dat de minister op de proppen moet komen met een visie op de lange termijn. “De minister moet gelijktijdig ook werk maken van een loopbaanpact om ervoor te zorgen dat de job als leerkracht kan hervormd worden: denk aan het herzien van het statuut van leraar, van starter tot ervaren leraar-specialist. Helaas voert de minister in deze zijn eigen regeerakkoord niet uit”, aldus nog Vandenberghe. “Hij is kampioen in het oplaten van ballonnetjes.”