Brussels Airport boekt voor het eerst in drie jaar winst

Brussels Airport Company, de uitbater van de luchthaven van Zaventem, heeft vorig jaar een nettowinst geboekt van 16 miljoen euro. Het was de eerste winst in drie jaar, zo heeft luchthaventopman Arnaud Feist woensdag gezegd tijdens een persconferentie.

De winst kwam er na twee donkerrode jaren, waarin de luchthavenuitbater een samengeteld verlies leed van zowat 240 miljoen euro door de impact van de coronacrisis. “De winst in 2022 was nog beperkt, maar we zien weer licht aan het einde van de tunnel”, aldus Feist.

Ook begin 2022 was de coronapandemie nog voelbaar. “Het eerst deel van 2022 was nog getekend door COVID-19, met mondmaskers en reisbeperkingen”, aldus Feist. “Vanaf juli volgde herstel, met een terugkeer naar een meer normale situatie.”

De luchthaven klokte uiteindelijk af op 18,9 miljoen passagiers. Dat was een verdubbeling tegenover 2021, maar wel nog ruim een kwart onder het record van 2019. Er werd 776.000 ton cargo behandeld. Een en ander leverde Brussels Airport Company een omzet op van 549 miljoen euro, bijna drie kwart meer dan in 2021.

Voor het vierde jaar op rij wordt er geen dividend uitbetaald aan de aandeelhouders.