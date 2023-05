Israëlisch parlement kent omstreden fondsen toe aan ultraorthodoxe joden

Het Israëlische parlement heeft omstreden fondsen aan de ultraorthodoxe joden toegekend in de begroting voor 2023-2024 die woensdag door het parlement is goedgekeurd. De fondsen ter waarde van tientallen miljoenen euro werden door de oppositie aan de kaak gesteld, en duizenden mensen betoogden dinsdag in Jeruzalem tegen de overheidsfinanciering met het verwijt dat de regeringscoalitie het land “plunderde”.