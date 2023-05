Antwerp-fans daags voor mogelijke titelwedstrijd tegen Union al welkom op de Bosuil om spelers aan te moedigen

Voor veel Antwerpfans mag het snel zondag zijn. De Great Old kan dan in eigen huis kampioen spelen tegen Union. Daags voor de wedstrijd kan de rood-witte aanhang haar ploeg nog komen aanmoedigen op de Bosuil.

Er was deze week nog wat onduidelijkheid over, maar woensdag liet de club via de sociale media officieel weten dat de fans zaterdagvoormiddag welkom zijn op de Bosuil. Tussen 10.30u en 11.00u zijn de supporters welkom op Tribune 3 om de spelers aan te vuren.