Alexandre krijgt eindelijk factuur van Engie, maar moet meer dan 1 miljoen euro betalen

Alexandre dacht dat hij aan het dromen was toen hij zijn elektriciteitsfactuur binnenkreeg op 30 april. Want die bedroeg maar liefst 1.279.611 euro. “Het gevoel dat ik had toen ik de enveloppe opende, dat wens ik niemand toe”, vertelt hij. De man dacht aanvankelijk dat het om een grap ging of een valse brief. “Ik heb drie keer gekeken of het echt van Engie was. En ik heb hem dan nog eens drie keer moeten lezen om te beseffen dat ik niet hallucineerde.”

Hij probeerde contact op te nemen met Engie, maar de eerste poging leverde niets op: “De dame zei dat ze niets voor me kon doen zolang ze niet met haar bazen gesproken had. Ze vertelde me dit net nadat ze me gewaarschuwd had dat ik slechts een week de tijd had om in beroep te gaan, anders zou het geld gewoon van mijn rekening worden gehaald.”

LEES OOK. Al 120 klachten dit jaar over lange wachttijden voor maandelijkse afrekening energiefactuur: “Dit moet echt gedaan zijn”

Twee dagen later had Alexandre nog steeds niets gehoord van Engie en besloot hij opnieuw contact op te nemen. Toen hij eindelijk iemand aan de lijn kreeg, gaf hij aan de media te zullen contacteren als het probleem niet zou worden rechtgezet. “Ik vind het echt niet leuk om zoiets te doen, maar ik wist echt niet meer wat te doen. Ik zag het al zo voor me: of al mijn geld kwijt, of een juridische procedure. Ik heb er twee nachten niet van kunnen slapen”, klinkt het.

(Lees verder onder de tweet)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Enkele dagen later kwam eindelijk het goede nieuws voor de man uit Henegouwen: hij kreeg te horen dat de factuur niet correct was door een computerprobleem. “Het heeft me gerustgesteld, maar ik kan u ervan verzekeren dat ik de stress die ik toen ervaren heb nog niet vergeten ben.” Hij twijfelt nu ook over Engie: “Nu was het opvallend door dat hoge bedrag. Maar wie weet zijn er elke keer fouten. Misschien zijn er heel wat bedragen die zo ongezien passeren.”