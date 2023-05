Ultranationalistische partij spreekt steun uit voor tegenstander van Turkse president Erdogan

De aankondiging gebeurde op een gezamenlijke persconferentie waar ook Kilicdaroglu aanwezig was. “De belangrijkste kwestie voor Turkije zijn de dertien miljoen asielzoekers en illegale migranten”, zei Özdag. De rechtste leider pleitte ervoor om hen “binnen een jaar” en in overeenstemming met het internationaal recht en de mensenrechten uit te zetten. Dit is de enige manier om te vermijden dat Turkije verandert in “Migratiestan”, zo zei Özdag woensdag nog.

Eerder beloofde Kilicdaroglu al om tien miljoen vluchtelingen het land uit te sturen zodra hij aan de macht kwam. Met de hardere toon hoopte hij op de steun van de nationalisten. Hiervoor hebben beide partijleiders een plan opgesteld, klonk het, maar Kilicdaroglu wou hierover enkel kwijt dat ze “goede dagen tegemoet gaan”. Volgens de VN zijn er 3,9 miljoen vluchtelingen in Turkije, onder wie zij uit buurland Syrië. Kilicdaroglu gaf geen wetenschappelijke basis voor zijn uitspraak over tien miljoen vluchtelingen.

Sinan Ogan, die tijdens de eerste ronde ruim vijf procent van de stemmen haalde, sprak eerder deze week dan weer zijn steun aan Erdogan uit. Het is de vraag of de kiezers meer belang hechten aan de steunbetuiging van Özdag of aan die van Ogan. De Overwinningspartij van Özdag kreeg bij de parlementsverkiezing, die net als de eerste ronde van de presidentsverkiezing vorige week zondag was, 2,2 procent van de stemmen.

Tijdens de eerste ronde eindigde Erdogan op 49,5 procent en haalde net geen meerderheid. Kilicdaroglu behaalde 44,9 procent van de stemmen.