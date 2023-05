Geen onderzoek naar Britse minister voor snelheidsovertreding: “Schijn van ongepastheid”

Er komt geen onderzoek naar de Britse minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman in het dossier over de snelheidsovertredingen. Dat heeft de Britse premier Rishi Sunak woensdag aan de oppositie laten weten. Braverman werd ervan beschuldigd de ministeriële gedragscode te hebben overtreden door ambtenaren in te schakelen bij een privékwestie. Ze heeft daarvoor haar excuses aangeboden.

De minister kreeg een bekeuring voor te hard rijden in de zomer van 2022. Volgens een bericht in de krant The Times probeerde ze vervolgens, met de hulp van overheidsfunctionarissen, te voorkomen dat ze hiervoor een rijvaardigheidscursus moest volgen. Toen dat werd geweigerd, betaalde de 43-jarige een boete en accepteerde ze de drie strafpunten op haar rijbewijs.

De oppositie bekritiseerde het gedrag van Braverman als een schending van de ministeriële regels. De premier ontkende dit: volgens Sunak heeft Braverman daarmee de ministeriële gedragscode niet overtreden. De premier wijst er wel op dat het beter was geweest als Braverman anders had gehandeld om “de schijn van ongepastheid te voorkomen”. In een brief aan Sunak beaamt Braverman dat zij meteen de boete had moeten accepteren. Braverman verontschuldigt zich in de brief ook voor de commotie die haar handelen heeft veroorzaakt.