Onderwijskoepels reageren gemengd op inzet van leraar-specialist en vragen langetermijnoplossingen

Vanaf 1 september krijgen scholen de mogelijkheid om leerkracht-specialisten of expertleerkracht aan te duiden. Die leraars krijgen een mandaat binnen de school van minstens drie jaar in ruil voor een specifieke expertise.

De Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten heeft nog vragen over hoe het idee in de praktijk zal worden uitgevoerd, maar “waardeert dat de expertise van leraren erkend wordt”, aldus algemeen directeur Walentina Cools. Ze vraagt dat de maatregel na de invoering wordt geëvalueerd en eventueel uitgebreid naar het deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs.

Het gemeenschapsonderwijs GO! wijst erop dat dit niet “dé oplossing is voor het lerarentekort”. “Het is een eerste stap in het doorbreken van de vlakke loopbaan”, verklaart woordvoerder Nathalie Jennes. “Maar we blijven pleiten voor een grondige herziening van het lerarenstatuut.”

“Het is goed dat scholen leraren kunnen erkennen voor het opnemen van een bijzondere rol op school”, reageert Katholiek Onderwijs Vlaanderen, “maar dit is een particuliere maatregel die beter had gepast in een breder kader dat een echt personeelsbeleid op school mogelijk maakt.” Pas dan wordt volgens de koepel het lerarentekort stuctureel aangepakt. “We denken in dat verband aan een flexibele schoolorganisatie die leraren op sterktes en interesses uitspeelt of de toewijzing van leraren aan een schoolbestuur in plaats van een individuele school”, verklaart woordvoerder Pieter-Jan Combez.

Voor de leerkrachten staat er een aanzienlijke vergoeding tegenover: er komt jaarlijks zo’n 8 procent of 5.600 à 5.700 euro brutoloon bij. De vergoeding komt neer op ongeveer 250 euro netto extra per maand. Zo komt er voor het eerst echt loondifferentiatie tussen leerkrachten in het onderwijs.

Het GO! wijst erop dat het al langer voorstander is van differentiatie in het lerarenkorps “en dat betekent ook differentiatie in lonen”. Het is ook positief dat lokaal wordt beslist wie in aanmerking komt, vindt het GO!. “We gaan die beslissing ook aan de scholen laten. Wel zullen we hen een inspiratiedocument bezorgen”, stelt Jennes.

KOV denkt dat de maatregel directies in een lastig parket brengt. “Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, waardoor leraren die het ook verdienen uit de boot vallen. En er zijn weinig andere instrumenten om ook de waardering voor die leraren uit te drukken. Dat zal de cohesie in de leraarskamer niet ten goede komen”, klinkt het.