Ruimtevaartbedrijf Virgin Orbit zet activiteiten definitief stop

Virgin Orbit was in financiële problemen geraakt na een mislukte lancering van een ruimteraket begin dit jaar. Het bedrijf kreeg begin vorige maand nog bescherming tegen zijn schuldeisers. Het verkocht zijn belangrijkste activa, hetgeen iets meer dan 36 miljoen dollar opbracht.

Bij zijn intrede op Wall Street eind 2021 werd het bedrijf tijdelijk op meer dan 3,5 miljard dollar gewaardeerd. Virgin Orbit was in 2017 opgericht na een afsplitsing van Virgin Galactic, het ruimtetoerismebedrijf van Richard Branson.

Virgin Orbit probeerde in januari de eerste lancering van een ruimteraket met satellieten vanuit West-Europa, maar die mislukte. De raket werd gelanceerd vanaf een aangepaste Boeing 747 met de naam Cosmic Girl, die was opgestegen in het zuidwesten van Engeland.