Brussels Airport denkt niet meer aan uitbreiden

Enkele jaren geleden dacht Brussels Airport nog na over een nieuwe pier en een langere landingsbaan, maar die plannen zitten voorlopig in de koelkast. “In onze aanvraag voor een nieuwe omgevingsvergunning zal geen nieuwe pier of startbaan opgenomen zijn”, heeft luchthaventopman Arnaud Feist gezegd.

“We vragen het verzetten van onze activiteiten binnen de huidige infrastructuur”, stelde Feist tijdens een persconferentie. “In onze vergunningsaanvraag gaan we geen bijkomende infrastructuur voorstellen, dus geen nieuwe startbaan, geen nieuwe pier. Het gaat absoluut niet over meer capaciteit.” Er zullen ook geen bijkomende nachtslots aangevraagd worden.

Dat betekent niet dat de luchthavenuitbater niet ambitieus is. Zo worden er ruim 32 miljoen passagiers verwacht op Brussels Airport tegen 2023, tegen 26,4 miljoen in het recordjaar 2019. En de hoeveelheid verwerkte cargo zou in die periode verdubbelen tot een miljoen ton.

Aantal vliegbewegingen blijft stabiel

Feist benadrukte dat het aantal vliegbewegingen van en naar de luchthaven “min of meer stabiel” zal blijven. De projectie van de luchthaven gaat uit van een toename met 2,4 procent tot 240.000 bewegingen in 2032. Dat kan, komt omdat er steeds grotere vliegtuigen worden ingezet en ook de bezettingsgraad stijgt. In 2000 zaten er bijvoorbeeld gemiddeld 77 passagiers op een vlucht, nu zijn dat er 135 en in 2032 zouden het er 155 zijn.

De huidige omgevingsvergunning van de luchthaven van Zaventem loopt in juli 2024 na twintig jaar af. Brussels Airport moet tegen 8 juli dit jaar een nieuwe aanvraag indienen, voor een omgevingsvergunning van onbeperkte duur. Nadien volgt er een openbaar onderzoek. Mochten er na een tijd toch plannen komen om aan de infrastructuur te raken, dan moet er volgens Feist een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd worden.