Australische vrouw (95) die getaserd werd door politie, is overleden

Agenten werden vorige woensdag naar het woonzorgcentrum Yallambee Lodge in Cooma (een dorpje ten zuiden van Canberra) geroepen, omdat Clare Nowland een steakmes vasthad in haar kamer. Omdat het personeel er maar niet in slaagde om de 95-jarige vrouw te kalmeren, schakelden ze de politie in. Ook de agenten konden de vrouw echter niet tot rust brengen.

Toen de verwarde vrouw – die aan dementie leed – hen begon te benaderen, gebruikten ze een taser. “Toegegeven, dat was aan een trage snelheid”, aldus een politiewoordvoerder. “Ze wandelde met een looprek, maar ze had een mes.” De vrouw zou twee keer geraakt zijn geweest: één keer in de borststreek en één keer in de rug. Daarna viel ze op de grond, waarbij ze een schedelbreuk en een hersenbloeding opliep.

De vrouw werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Woensdagavond (lokale tijd) overleed ze “omringd door familie en geliefden”.

Ophef

De familie van Nowland reageerde na het incident bij monde van een familievriend al “geshockeerd en verbaasd”. “Hoe kan dit gebeuren? Hoe verklaar je dit gebruik van geweld? Het is absurd”, klonk het.

Verschillende actiegroepen uitten ook kritiek op het politieoptreden. “Dat moet een verdomd behendige, fitte, snelle en intimiderende 95-jarige vrouw zijn, want anders gaat het om een bijzonder slechte inschatting van die agenten”, klonk het. “Ze had nood aan iemand die haar behandelde met medeleven en tijd, niet met tasers.”

De politie van de deelstaat New South Wales startte daarop een onderzoek. De agent die de taser gebruikte, werd inmiddels aangeklaagd.