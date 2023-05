Baas huurlingengroep Wagner waarschuwt voor Russische nederlaag in Oekraïne

Jevgeni Prigozjin, de baas van de Wagner-huurlingengroep, heeft gewaarschuwd voor een Russische nederlaag in Oekraïne. Als Moskou niet wil verliezen, moet het volgens hem nog meer inzetten op mobilisatie en de productie van munitie. “Iedereen zou alleen voor de oorlog moeten werken”, zei de Wagner-baas in een interview met de pro-Kremlin blogger Konstantin Dolgov. “We moeten ons op een zeer zware strijd voorbereiden”.

Prigozjin prees ook de Oekraïense strijdkrachten. Het doel van de Russische operatie was om Oekraïne te demilitariseren, maar dat land heeft nu veel meer wapens en strijdkrachten dan voor de oorlog. Rusland heeft het land gemilitariseerd, klonk het, en het leger van Oekraïne is één van de beste ter wereld. “Ze hebben een hoog niveau van organisatie, een hoog niveau van training, een hoog niveau van intelligentie, ze hebben verschillende wapens. Ze werken met alle systemen - Sovjet of NAVO - even succesvol.”

Daarentegen had de Wagner-baas opnieuw kritiek op de Russische Defensie, omdat die zijn huurlingenleger niet van voldoende munitie en personeel heeft voorzien. Volgens hem kon de Donbass al volledig veroverd zijn indien hij de 200.000 soldaten als versterking zou hebben gekregen. De Wagner-groep beschikt over 6.000 mannen die een compagnie kunnen leiden, klonk het.

Prigozjin gaf ook toe dat bij de slag om Bachmoet zo’n 20.000 van zijn strijders zijn omgekomen, van wie de helft gerekruteerde gevangenen. Maar experts schatten dat aantal hoger in. Dit weekend claimde Rusland de volledige controle over Bachmoet, hoewel Kiev zegt nog steeds soldaten in het gebied te hebben. De Wagner-baas belooft dat zijn troepen hun posities tegen 1 juni zullen overlaten aan het Russische leger.