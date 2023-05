Jambon reageert op heisa over uitgaven aan consultants: “Crevits was iets te voorbarig, die 1,5 miljard is niet correct”

Geen 1,5 miljard, maar wel 640 miljoen euro. Dat heeft de Vlaamse regering sinds haar aantreden in 2019 aan externe consultants uitgegeven. Dat zei Vlaams minister-president in het parlement. “Minister Crevits was iets te voorbarig”, aldus Jambon. Dinsdag had Crevits in de commissie-Welzijn gezegd dat de volledige regering 1,5 miljard had uitgegeven.

Crevits had zich daarvoor gebaseerd op voorlopige informatie vanuit de regering, die de ministers aan het verzamelen zijn om op een parlementaire vraag te antwoorden. Dat Crevits het definitieve antwoord niet afwachtte met haar uitspraak, zette kwaad bloed binnen de meerderheid.

Het getal blijkt dat ook nog eens fout te zijn. “De optelsom van 1,5 miljard is niet correct”, zei Jambon in de plenaire vergadering op vragen vanuit de oppositie. “We moeten het volledige overzicht nog in detail maken, maar het is in de grootteorde van 640 miljoen euro.”

Volgens Jambon gaat dat in hoofdzaak over ICT-opdrachten. “Dat gaat over tijdelijke projecten waarvoor specifieke expertise nodig is. Dat is normaal in het bedrijfsleven, net als bij overheden. Daarnaast is er 31 miljoen gegaan naar de zogenaamde Big Four, de vier grote consultancybureaus EY, KPMG, Deloitte en PWC. Verder gaat het om erelonen aan architecten, ingenieurs,...”

Het bedrag van 640 miljoen euro (tussen 2019 en nu) noemt Jambon “perfect verdedigbaar”. “Dit is geen overdreven groot bedrag, maar net een goed voorbeeld van efficiëntie. Voor tijdelijke projecten beroep doen op tijdelijk personeel is net zuinig beleid.”