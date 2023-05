Meisje (14) belandt met hoofd onder tram en wordt zwaargewond afgevoerd

In Wezembeek-Oppem op de grens met Kraainem is woensdagmiddag een 14-jarig meisje zwaargewond geraakt toen ze onder een tram terechtkwam. Ze verkeert niet in levensgevaar. Dat bevestigt de lokale politie.

Het ongeval gebeurde rond 14.15 uur ter hoogte van tramhalte de Burbure op de Oscar de Burburelaan in Wezembeek-Oppem. Om een onduidelijke reden stak het meisje de tramsporen over terwijl op dat moment net een tram aankwam. Een aanrijding kon niet meer vermeden worden. De hulpdiensten, waaronder brandweer en MUG, kwamen meteen massaal ter plaatse.

Rode licht genegeerd

“Het slachtoffer is met haar hoofd onder de tram terechtgekomen. Ze liep een zware hoofdwonde op, maar was wel nog bij bewustzijn. Ze is afgevoerd naar ziekenhuis UCL, maar zou niet in levensgevaar verkeren”, laat korpschef Philip Beke van de zone WOKRA (Wezembeek-Oppem/Kraainem) weten.

De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht en getuigen nog ondervraagd. Uit de eerste vaststellingen zou wel blijken dat het meisje het rode voetgangerslicht genegeerd zou hebben.