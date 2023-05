Andrea Pirlo komt weer op de markt: Italiaanse coach na amper één jaar weg bij het Turkse Karagümrük

Het contract van Pirlo bij de Turkse middenmoter liep sowieso af, maar er waren wel nog twee wedstrijden te gaan in de Süper Lig. Het was dus toch een verrassing dat de club woensdagnamiddag aankondigde dat ze met onmiddellijke ingang afscheid neemt van de Italiaan.

“Omdat we volgend seizoen niet kunnen doorgaan met Andrea Pirlo en zijn staf, hebben we hem toestemming gegeven om al te vertrekken”, zo klinkt het. “Hopelijk geef het hen een kans om hun toekomst te plannen. We zijn erg blij om een seizoen met Andrea te hebben doorgebracht en zijn dankbaar voor zijn bijdrages.”

Voor Pirlo was het zijn tweede job als hoofdcoach. Eerder had hij dus Juve onder zijn hoede, maar hoewel hij in het seizoen 2020-2021 de Italiaanse beker en supercup won, werd hij daar ontslagen. In de competitie was hij pas vierde geëindigd en in de Champions League had FC Porto zijn ploeg uitgeschakeld.

Benieuwd welke uitdaging Pirlo volgend seizoen zal aangaan. Hij werd al wel eens aangeboden in België – zijn kandidatuur viel zelfs bij de KBVB binnen om bondscoach te worden – maar dat is momenteel niet aan de orde. In Turkije zijn geruchten dat hij bij Caykur Rizespor aan de slag kan gaan, dat opnieuw naar de hoogste klasse promoveert.