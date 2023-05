Albanese huurmoordenaar joeg twee kogels door het hoofd van Belgische drugssmokkelaar Kristof Waegeman in Athene: moordzaak na drie jaar opgelost

De Griekse politie is erin geslaagd om de moord op de Belgische drugssmokkelaar Kristof Waegeman (47) op te lossen. De ‘zakenman’ werd op 29 mei 2020 in Voula, een exclusieve buitenwijk van Athene, koelbloedig afgemaakt met twee kogels door het hoofd. De speurders tastten lang in het duister over de identiteit van de schutter, maar konden na drie jaar een match vinden met een Albanese huurmoordenaar: Marius Diamanti.

Bijna drie jaar geleden werd de Belgische ‘zakenman’ Kristof Waegeman vermoord in de Griekse hoofdstad Athene. Waegeman werd aan de ingang van zijn appartement in de Dodekanisoustraat in Voula, een luxueuze buitenwijk van Athene, doodgeschoten door een onbekende schutter. Net toen het slachtoffer zijn Volvo SUV met een Zwitserse kenteken had geparkeerd voor zijn huurwoning, sloeg de schutter toe door een 9mm-wapen te trekken en twee kogels door het hoofd van de Belg te jagen. De schutter kon via de smalle straatjes van Athene ontkomen.

Valse identiteit

Waegeman leefde ruim twee jaar in een Airbnb-woning met zijn Braziliaanse vrouw en tweejarig kind onder de valse identiteit Giorgos Christoforos. Terwijl de Griekse politie nog geen flauw benul had van de identiteit van het slachtoffer, ging de naam van Waegeman al rond in het Antwerpse misdaadmilieu. Hij bleek behalve een grote som cash, ook twee paspoorten op zak te hebben. Omdat er een arrestatiebevel tegen hem liep, verplaatste hij zich in het land met vervalste papieren onder de naam Giorgos Christoforos. Het slachtoffer zou volgens zijn echtgenote, die ter plaatse door de politie werd verhoord, werkzaam zijn als consultant voor een bedrijf in Athene. In werkelijkheid had hij een waslijst aan veroordelingen waaronder drugsbezit, drugshandel, invoer van verdovende middelen, witwaspraktijken en lidmaatschap van een criminele organisatie.

In 2015 veroordeelde het hof van beroep in Antwerpen hem nog tot een gevangenisstraf van twaalf jaar, als leider van een drugsbende die op grote schaal cocaïne zou hebben binnengetrokken via de haven van Antwerpen.

‘Death contract’

Drie jaar later heeft de Griekse politie eindelijk een identiteit kunnen plakken op de schutter van Kristof Waegeman. Het blijkt te gaan om de 35-jarige Albanees Marius Diamanti alias Mario Dimanti, uitbater van een tankstation in Athene. Volgens bepaalde bronnen zou Waegeman verantwoordelijk gehouden zijn voor een verloren partij coke. Als gevolg daarvan kreeg de Albanese huurmoordenaar Marius Diamanti de opdracht om de ‘Belgische zakenman’ Kristof Waegeman te vermoorden.

Één jaar later werd Diamanti zelf vermoord bij zijn tankstation. De Albanees bleek zich ook onder een valse identiteit te verplaatsen vanwege zijn crimineel verleden. Hij kwam meermaals voor in verschillende zaken, waaronder drugs en moord.