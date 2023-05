Optima-topman verongelijkt na doorverwijzing naar rechtbank: “Alles, maar dan ook alles is mij afgenomen”

“Ik kan niet begrijpen hoe de conclusies van alle partijen zomaar van tafel worden geveegd. Dit is moeilijk te vatten voor mij.” Jeroen Piqueur (69) toont weinig begrip voor de Gentse raadkamer die hem woensdagochtend in de zaak rond het faillissement van de Optima-bank verwees naar de correctionele rechtbank. “Alles, maar dan ook alles is mij afgenomen.”

“Zeven jaar al sleept dit aan en we staan nog niet aan het begin van een proces”, zucht de topman van de failliete Optima-bank aan de telefoon. “Dit zal nog jaren duren.” Dertien van de veertien verdachten, onder wie ook de vroegere socialistische minister Luc Van den Bossche, moeten zich voor de rechter verantwoorden voor misbruik van vennootschapsgoederen, witwasmisdrijven, bedrieglijk onvermogen en inbreuken op de bankwetgeving.

Ondanks zijn slechte gezondheid toont Piqueur zich strijdbaar. “Sommige verhalen in het dossier zijn pure waanzin. Zo wordt mij verweten dat ik een boot zou gekocht hebben met geld van de Optima-bank. Een boot die ik nota bene al in bezit had jaren voor ik de bank heb opgericht.”

“Wie de moeite neemt om het verslag van de curator te lezen, zal merken dat iedereen die een termijnrekening had bij de bank of vastgoed heeft gekocht via de bank, zijn centen heeft teruggekregen. (Zucht) Dit wordt het eerste grote proces in ons land zonder gedupeerden. In De Zevende Dag zei een journalist me: ‘Mijnheer Piqueur, u vecht tegen de Nationale Bank’. Wel, dat klopt. Het hele dossier is te herleiden tot een discussie met de Nationale Bank.”

Beroep

Piqueur kan er ook niet bij dat na de wraking van de eerste onderzoeksrechter “haar opvolger binnen de 14 dagen een eindvordering klaar had. Die mens moet wel buitenaards snel kunnen lezen, want het dossier telt 56.000 pagina’s. Straks zal ik Hans (Rieder, zijn raadsman, red.) wel horen, maar ik denk wel dat we in beroep zullen gaan. Iedereen, vermoed ik”.

“Ik leef al zeven jaar in een wereld die ik niet kan vatten”, zegt hij. “Ik heb goede en slechte dagen, maar je kan je wel voorstellen dat het vandaag eentje van de tweede soort is. De machteloosheid knaagt aan alles.”

“Alles, maar dan ook alles is me afgenomen”, zegt hij nog. Kan zijn gezin financieel de kop boven water houden? “Dat lukt wel”, zegt hij. “Maar buiten enkele grote consultancy-opdrachten, waarover ik discreet wil blijven, sta ik wel op met dit dossier en ga ik er mee slapen.”

Gelukkig is er nog zijn echtgenote die in 2019 haar bittere gevoelens over Vrouwe Justitia uitte in een expo met haar schilderijen en tekeningen. “Er komt er nog een”, aldus haar man.

