DE INSIDER. De voorspelbaarheid van partnermoord: “Elke keer zie je dezelfde acht stappen”

Bijna elke twee weken wordt in ons land een vrouw gedood door hun (ex-)partner. “Nochtans is dat de meest voorspelbare vorm van moord”, zegt onze insider Kim Clemens. In deze aflevering legt zij uit welke patronen je kan herkennen bij partnermoordenaars: “Het begint al bij de relatiegeschiedenis. Elke dader had al geweld gepleegd in vorige relaties. ”