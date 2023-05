Pep Guardiola wil snel duidelijkheid over 115 (!) aanklachten tegen Manchester City: “Graag al morgen. Vandaag? Nog beter”

“Als we iets verkeerd hebben gedaan, dan zal iedereen het weten”, vertelde Spanjaard dinsdagavond op een persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion. “En als het klopt wat we als club al jaren geloven, dat we de dingen hebben gedaan op een juiste manier, dan zullen de mensen er niet langer over praten. We zouden het geweldig vinden als het nieuws morgen al naar buitenkomt. Vandaag zou nog beter zijn. Ga met de advocaten uit beide kampen zitten en laten we zorgen dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt. Dat we geen twee jaar hoeven te wachten. Dat is het beste voor alle partijen.”

De 52-jarige Guardiola werd ook gevraagd naar zijn toekomst bij The Citizens. Volgens hem zijn de aanklachten tegen zijn club geen reden om over een vertrek na te denken. “Ik ben niet bezig met een nieuwe stap. Ongeacht de resultaten van FA Cup- en Champions League-finale wil ik hier blijven.”

De verbintenis tussen Guardiola en City loopt tot 2025. Als de manager dat contract uitdient, zit hij negen seizoenen bij de club. In de voorbije zeven jaar won hij er al vijf keer de Premier League, een keer de FA Cup, vier keer de League Cup en twee keer de Community Shield. Dit seizoen kunnen daar dus nog twee prijzen bij komen.