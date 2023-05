Tussen Diest en Werchter kronkelt de Demer opnieuw, nadat ze in jaren 70 met beton was rechtgetrokken.

De nieuwe Europese natuurherstelwet in de koelkast duwen is een slecht plan. Dat vinden niet alleen de ‘groenen’, maar ook academici. Dat natuurherstel ten koste zou gaan van klimaatbeleid vinden ze nonsens. “Zonder het één, halen we het ander niet.”