Boris Johnson doet nieuwe partygate-beschuldigingen af als politieke intriges

Volgens vertrouwelingen van de ex-premier en conservatieve parlementsleden aan de Britse zender BBC komen de aantijgingen van linkse overheidsmedewerkers. In de krant Telegraph spreekt een Tory over “een heksenjacht” tegen de rechtervleugel van de partij.

Johnson, die afgelopen zomer moest aftreden na een reeks schandalen, met name over feesten in Downing Street die in strijd waren met de coronamaatregelen, kreeg eerder al een boete.

Maar The Times onthulde dat het Cabinet Office nieuwe aanwijzingen en bewijsmateriaal aan de politie heeft overgemaakt, op 9 mei, over mogelijke overtredingen van de coronamaatregelen in Downing Street tussen juni 2020 en mei 2021. Volgens The Times bevestigde ook de Thames Valley Police dat zij een melding heeft ontvangen over incidenten in Chequers, het buitenverblijf van de Britse premiers. Boris Johnson zou er vrienden en familie hebben ontvangen terwijl dat volgens de coronamaatregelen verboden was.

Huidig premier Rishi Sunak zegt woensdag dat hij geen kennis heeft van de informatie die aan de politie is overgemaakt en er ook geen oordeel over velt.

Ook problemen voor Sunak

Een parlementaire commissie onderzoekt intussen of Johnson tegen het parlement heeft gelogen over de partygate-affaire. De kwestie dreigt ook Sunak te beschadigen, die in de coronaperiode minister van Financiën was. Zo wil de parlementscommissie ongecensureerde Whatsapp-berichten van Johnson inkijken, waaronder correspondentie met Sunak. Downing Street weigert voorlopig de berichten vrij te geven.

Ook lastig voor de huidige premier is dat Johnson zijn verdediging betaalt met belastinggeld. De advocatenkosten bedragen al zo’n 220.000 euro. Bijzonder ironisch is dat het huidige team advocaten de nieuwe schendingen van de coronamaatregelen heeft ontdekt. Johnson kondigde al aan zijn advocatenteam te zullen vervangen.