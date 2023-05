Prinses Neyla (5) negen dagen na haar groot verjaardagsfeest overleden: “Rust nu maar zacht lieve schat, je hebt het verdiend”

Neyla (5), de tegen een hersentumor vechtende kleuter uit Deurne die op 14 mei nog vervroegd haar groot verjaardagsfeest kreeg, is dinsdagavond in het ziekenhuis overleden. “Jij hebt bewezen dat superhelden bestaan de afgelopen maanden en jij zal altijd ons grote voorbeeld zijn. Rust nu maar zacht lieve schat, je hebt het verdiend”, schrijft haar familie.

“Een oneerlijke strijd, gestreden als een vechter tot het allerlaatste moment (...) Gisteravond sloot Prinses Neyla voorgoed haar oogjes. Het allermooiste sterretje ben jij nu.” De boodschap die familie van de kleine Neyla woensdag op de Facebookpagina van Prinses Neyla postte, kwam niet onverwacht. Maandag liet de familie weten dat Neyla de voorbije week hard achteruit was gegaan. Ze kon niet meer spreken, hield haar oogjes veel dicht, kon niet goed zelfstandig rechtzitten en slikken.

Ook de pijn in haar hoofdje was toegenomen en ze moest opnieuw overgeven. Neyla werd daarom opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. De behandeling met morfine werd opgestart. De dokter had haar ouders voorbereid dat ze nu in de terminale fase zat. Ze sliep bijna constant maar was dankzij de morfine wel rustiger. Dinsdagavond is ze dan stilletjes heengegaan omringd door haar liefsten. (Lees verder onder de foto)

© Prinses Neyla

Na het bekendmaken van haar overlijden stroomden direct honderden reacties van medeleven toe op haar Facebookpagina die door 1.500 mensen wordt gevolgd. Heel veel woorden van troost, dat Neyla zeker gevoeld moet hebben hoe geliefd ze was met alles wat haar familie en team Prinses Neyla de voorbije maanden nog voor haar hebben georganiseerd en gedaan. “Dat zijn lieve woorden, maar op dit moment is dat maar een kleine troost. Ik had haar nog zo graag hier gehad”, zegt haar tante Axana Heylen. (Lees verder onder de foto)

Neyla zondag 14 mei op haar eigen grote feest. Ze genoot toen nog van de taart en aandacht. — © Patrick De Roo

Zelfs tot de laatste week werden nog herinneringen opgebouwd. Zo kon Neyla met de organisatie Vilomah vzw vorige week nog naar de Antwerpse Zoo om er het officieel meterschap in ontvangst te nemen van de koala. Het certificaat was persoonlijk ondertekend door de directeur van de KMDA. Vilomah vzw is een organisatie die onder meer meterschappen aanbiedt voor de periode van vijf jaar aan terminaal zieke kinderen van hun favoriet dierentuindier. Later kan dat ook een koesterplek voor de gezinnen worden. (Lees verder onder de foto)

Neyla vorige zomer. — © rr

Dat het allemaal zo snel is gegaan, maakt het allemaal nog moeilijker. In september begon Neyla nog ogenschijnlijk gezond in het derde kleuterklasje van stedelijke basisschool ’t Vliegertje in Deurne. In oktober vorig jaar kregen Neyla’s ouders en grote zus dan te horen dat Neyla een ongeneeslijke hersentumor had. Er werden nog wel behandelingen opgestart, maar Neyla bleef nooit lang stabiel tussen de behandelingen door. Ze kon gelukkig toch nog veel genieten, zoals van een weekend naar Disneyland Parijs, uitstapjes en het bezoek van haar helden van Nachtwacht.

Twee weken geleden werd in ’t Vliegertje speciaal de kleuterproclamatie vervroegd zodat Neyla ook afgestudeerd was en klaar voor de grote school. Haar laatste grote wens was nog een groot verjaardagsfeest voor haar zesde verjaardag met taarten, cadeautjes, springkastelen voor vriendjes en vriendinnetjes en ballonnen. Heel veel mensen kwamen haar wens nog mee vervullen. Ze wou ook nog graag een roze auto op afstandsbediening, waarin ze nog fier achter het stuur op haar feestje een kort toertje deed. Iedereen deed alle moeite van de wereld om nog eens een lach op haar gezicht te toveren, wat ook lukte. Al die liefde moet ze zeker gevoeld hebben.

Het allermooiste sterretje ben jij nu. #vooraltijdprinsesneyla, schrijft haar familie.