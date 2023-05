Europese Commissie wil vrijwillig pact met AI-sector

In afwachting van Europese wetgeving wil de Europese Commissie met Google en andere techbedrijven alvast vrijwillige afspraken maken over het gebruik van artificiële intelligentie (AI). Dat heeft Eurocommissaris Thierry Breton woensdag aangekondigd na een gesprek met Google-baas Sundar Pichai.

“We zijn het erover eens dat we ons niet kunnen permitteren om te wachten tot de wetgeving over AI van toepassing is, en dat we willen samenwerken met alle ontwikkelaars van AI om een pact te ontwikkelen op vrijwillige basis”, zo meldde Breton na zijn onderhoud met de CEO van Google.

De Commissie presenteerde ruim twee jaar geleden een verordening die het gebruik van AI moet omkaderen, maar de goedkeuring ervan door de lidstaten en het Europees Parlement neemt veel tijd in beslag. Verwacht wordt dat het Parlement in juni zijn standpunt zal vastleggen, waarna de onderhandelingen met de lidstaten kunnen beginnen. Raken ze het nog dit jaar eens, dan treden de regels “ten vroegste eind 2025” in werking, legde Breton uit.

Met het vrijwillige pact wil Breton al een voorafname doen op een aantal elementen van de verordening. Die wil onaanvaardbare ontsporingen met AI-systemen verbieden en strenge verplichtingen opleggen aan systemen met een hoog risico in bepaalde gevoelige sectoren, zoals vervoer, onderwijs, ordehandhaving en migratiebeheer.

Intussen blijft de sector razendsnelle ontwikkelingen doormaken. Zo was er bij de presentatie van de verordening bij het grote publiek nog geen sprake van het vorig najaar gelanceerde ChatGPT. Daarom heeft het Europees Parlement ook voorgesteld om aparte regels voor generatieve AI-systemen aan de wet toe te voegen.