Onenightstand heeft angstaanjagende gevolgen: TikTokster gebruikte 21 (!) nummers om Chelsea-spelers te stalken

Orla Melissa Sloan, een 21-jarige influencer, heeft woensdag in een Londense rechtbank toegegeven verschillende voetballers te hebben gestalkt, onder wie Chelsea-speler Mason Mount, die zijn relatie met haar verbrak.

Tijdens een hoorzitting in de rechtbank van Westminster beschreef de aanklager hoe de jonge vrouw, die vooral actief is op TikTok, en de 24-jarige Mason Mount een seksuele relatie hadden nadat ze elkaar in november 2020 op een feestje hadden ontmoet. Het koppel bleef ongeveer zes maanden contact houden voordat de voetballer besloot dat de relatie niet verderging.

“Nadat hij haar had ingelicht, werd hij het slachtoffer van een bombardement aan berichten”, zei de aanklager. “Hij vroeg haar te stoppen, om vervolgens haar nummer te blokkeren.”

Maar de verdachte - die zichzelf ‘Devil Baby’ noemde - gebruikte 21 verschillende nummers om hem te blijven contacteren, voegde hij eraan toe. “Ze weet ongeveer waar ik woon en waar ik train. Ik ben bang dat als ze er niet in slaagt contact met me te krijgen, ze misschien op mijn trainingscentrum verschijnt”, zei Mason Mount - die naar eigen zeggen niet meer kon slapen - in een verklaring die tijdens de hoorzitting werd voorgelezen.

Berichten van de influencer aan andere voetballers werden ook voorgelezen, waaronder enkele berichten waarin ze voormalig Chelsea-speler Billy Gilmour, nu bij Brighton, vertelde dat ze zwanger was, terwijl hij volhield dat hij geen relatie met haar had gehad.

Sloan heeft schuld bekend en riskeert een gevangenisstraf. De uitspraak wordt verwacht op 20 juni.