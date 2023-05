Nieuwe technologie laat verlamde man opnieuw wandelen door hersenen en spieren te verbinden

Een Nederlander die in 2011 een dwarslaesie (onderbreking van de zenuwen in de rug) opliep, kan weer stappen met een rollator. Daarvoor zorgen speciale implantaten in de hersenen en rug, een nieuwe technologie die werd ontwikkeld door neurowetenschappers van de Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) in Zwitserland, zo raakte woensdag bekend via een publicatie in het vakblad Nature.

De 40-jarige Gert-Jan Oskam liep meer dan tien jaar geleden een dwarslaesie op na een ongeluk met de fiets in China. Aanvankelijk werd gedacht dat hij enkel nog zijn arm zou kunnen bewegen, maar inmiddels kan hij weer rechtstaan en met behulp van een rollator minstens 100 meter stappen.

“De twee implantaten op de hersenen registreren als Oskam wil gaan lopen. Vervolgens gaat het signaal via een computer naar het implantaat op zijn ruggenmerg, dat zijn beenspieren activeert. Hierdoor komt het lopen een stap dichterbij natuurlijke aansturing”, zegt de Sint Maartenskliniek in Nederland, waar Roskam na zijn ongeval werd behandeld.

De Zwitserse neurowetenschapper Grégoire Courtine ontwikkelde de technologie samen met het technologiebedrijf Onward. De onderbroken connectie tussen hersenen en ruggenmerg wordt met behulp van een “draadloze digitale brug” hersteld. De elektroden werden bij Oskam ingebracht via verschillende operaties in hersenen en rug. De technologie maakt ook gebruik van artificiële intelligentie (AI) om bewegingsgedachten om te zetten in actie. Er werden ook al nieuwe zenuwverbindingen gevormd, want zelfs als de digitale brug was uitgeschakeld is er verbetering te zien.

Men verwacht dat deze technologie in de toekomst nog meer dwarslaesiepatiënten zal kunnen helpen. Ze zou ook kunnen ingezet worden bij mensen met verlamde arm of hand, of bij verlamming door een beroerte.