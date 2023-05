Britse Special Forces opereerden in het geheim in 19 landen sinds 2011

De Special Air Service (SAS) en andere Britse Special Forces-eenheden waren de voorbije twaalf jaar betrokken bij geheime operaties in negentien landen, waaronder Nigeria, de Filipijnen en Rusland, maar ook Syrië, Oekraïne en onlangs nog, Soedan. Dat blijkt uit onderzoek van de organisatie Action on Armed Violence (AOAV), schrijft The Guardian.

De militaire elitetroepen opereren in het geheim, zonder dat ministers openlijk hun activiteiten bevestigen, maar de onderzoeksgroep slaagde er toch in om op basis van medialekken een lijst samen te stellen van de operaties van de eenheden sinds 2011.

Uit het overzicht blijkt dat leden van de SAS, de Special Boat Service en de Special Reconnaissance Regiment regelmatig door de premier en de minister van Defensie worden ingezet voor risicovolle missies, voornamelijk in landen waarmee het Verenigd Koninkrijk niet in oorlog is.

De Special Forces waren onder andere bijzonder actief in Syrië. Zo zouden ze het land in 2012 zijn binnengegaan om rebellengroeperingen te helpen in hun strijd tegen president Bashar al-Assad, en in 2013 nog eens om militaire doelwitten te identificeren met het oog op een reeks bombardementen, waar het parlement uiteindelijk tegen stemde. Vijftig leden van de Britse Special Forces waren eerder dit jaar, volgens uitgelekte documenten van het Pentagon, ook aanwezig in Oekraïne.

De volledige lijst van landen omvat voorts Algerije, Estland, Frankrijk, Oman, Irak, Kenia, Libië, Mali, Cyprus, Pakistan, Somalië en Jemen.

De onderzoekers wijzen er in het rapport op dat de uitgebreide lijst van operaties er kwam ondanks een gebrek aan overzicht. Terwijl de conventie voorschrijft dat het parlement moet stemmen voor een oorlog, kunnen de Special Forces worden ingezet zonder goedkeuring van het Lagerhuis, en zijn hun acties niet onderworpen aan controle door een parlementaire commissie.

Het veelvuldig inzetten van de Britse Special Forces in tal van landen het voorbije decennium “geeft aanleiding tot ernstige bezorgdheid over de transparantie en het democratisch toezicht”, merkt Iain Overton van de AOAV op. “Het ontbreken van parlementaire goedkeuring vooraf en een evaluatie nadien van deze missies is zeer verontrustend”, besloot hij.