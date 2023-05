Schepen op non-actief gezet nadat het al weken stormt in gemeentebestuur Knokke-Heist: “In afwachting van het onderzoek”

Schepen Kris Demeyere staat tijdelijk op non-actief. — © IF

Het zat eraan te komen: Kris Demeyere (Gemeentebelangen), de gecontesteerde schepen in Knokke-Heist, is op non-actief gezet. De man heeft een deontologische klacht van enkele collega’s aan zijn been. “Maar ik heb mijn taken in eer en geweten vervuld”, schrijft hij.

Het stormt al weken in het college en bij uitbreiding het gemeentebestuur van Knokke-Heist, waar enkele schepenen de laatste dagen openlijk beschuldigd werden van allerlei wanpraktijken. Kris Demeyere (Gemeentebelangen) is het eerste slachtoffer. Hij werd op non-actief gezet, al heeft hij het zelf liever over een ‘break’.

“Gelet op alle heisa en commotie rond mijn persoon, en na overleg met de burgemeester, wens ik tijdelijk - voor mijn mentale en fysieke gezondheid - een pauze in te lassen tot de rust terugkeert”, aldus Demeyere. “Ik wens ook duidelijk te stellen dat ik mijn taken in eer en geweten vervuld heb en geenszins de bedoeling heb om de naam van onze mooie gemeente te bezoedelen.”

Demeyere kwam eerder in het oog van de storm terecht nadat Audit Vlaanderen hem op de vingers tikte. Recent legden enkele collega-schepenen een deontologische klacht neer tegen de man, omdat hij zou onderhandeld hebben over een stuk landbouwgrond in naam van Ghelamco. Dat wordt door het bouwbedrijf en de betrokken schepen stellig ontkend.

Volgens burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen) werd de beslissing in onderling overleg genomen. “We wachten eerst de onderzoeken af en de aantijgingen tegen zijn persoon”, reageert de burgervader.