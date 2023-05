Stoltenberg erkent verschillende meningen binnen NAVO over toetreding Oekraïne

Secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg heeft erkend dat er verschillen zijn tussen de bondgenoten over mogelijke stappen richting de toetreding van Oekraïne tot de westerse militaire alliantie. “Ik geef toe dat er in het bondgenootschap verschillende opvattingen bestaan over de kwestie”, zei hij woensdag in Brussel op een evenement georganiseerd door het in de Verenigde Staten gevestigde German Marshall Fund (GMF).

Hij herhaalde ook dat beslissingen in de NAVO worden genomen in consensus. Dat betekent dat stappen om Oekraïne toe te laten alleen kunnen worden genomen als niemand bezwaar maakt.

Stoltenbergs opmerkingen drukten de hoop op een concreter perspectief richting NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne de kop in.

De Oekraïense president Volodomir Zelenski riep zijn bondgenoten onlangs op om tijdens de volgende top in juli de weg vrij te maken voor toetreding van zijn land. Noch in Oekraïne, noch in Europa, noch in de NAVO zelf zou de meerderheid van de bevolking het begrijpen als Kiev op de top in Litouwen geen “welverdiende uitnodiging” zou krijgen, zei Zelenski.

Volgens informatie van het Duitse nieuwsagentschap DPA hebben lidstaten zoals de Verenigde Staten en Duitsland achter gesloten deuren duidelijk gemaakt dat ze geen toezeggingen zullen doen die substantieel verder gaan dan de verklaring uit 2008. Toen waren de toenmalige staatshoofden en regeringsleiders het eens dat Oekraïne en Georgië lid zullen worden, maar ze hebben daarvoor toen geen concrete timing gegeven.

Stoltenberg zei woensdag op het Brussels Forum van GMF dat het overleg over hoe om te gaan met de toetredingsambities van Oekraïne nog gaande is. Niemand kan vandaag precies zeggen wat de uiteindelijke beslissing op de NAVO-top zal zijn. De top vindt plaats op 11 en 12 juli in de Litouwse hoofdstad Vilnius.