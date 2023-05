Pechvogel Thomas Henry over dramatisch 2023: “Anderlecht, Club Brugge? Zes clubs belden me net voor mijn blessure”

Thomas Henry (28) is één van de pechvogels van het jaar 2023. In januari belde Club Brugge en daarna stond hij met stip op de verlanglijst van Anderlecht, maar net voor die deal werd afgerond, scheurde de spits van Hellas Verona zijn kruisbanden. De voormalige goalgetter van OH Leuven werkt nu in Italië aan zijn comeback. “Die blessure remde mijn carrière af, maar ik kom sterker terug.”