IN BEELD. Iedereen nummer 20: Thibaut Courtois en co steunen Real-ploegmakker Vinicius Jr na racisme-rel

De spelers van Real Madrid hebben woensdagavond voor de wedstrijd tegen Rayo Vallecano het veld betreden in shirts van hun teamgenoot Vinicius Junior, na het racisme-incident van afgelopen zondag in de wedstrijd tegen Valencia. Ook het thuispubliek steunde de Braziliaan, met een tifo en luid applaus in de 20e minuut.

In de zuidhoek van het Santiago Bernabéu werd voor de aftrap een spandoek ontvouwd met de boodschap “We zijn allemaal Vinicius. Genoeg is genoeg”. Op de zijkant stond een shirt met de beeltenis van de Braziliaan.

De Real-spelers poseerden vervolgens met hun rug naar de fotografen toe, in een rij, allemaal met de naam en het rugnummer 20 van hun ploeggenoot op hun shirt, onder applaus van het publiek. De winger, aanwezig in burgerkleding, applaudisseerde ook, duidelijk geraakt door het gebaar.

In de 20e minuut volgde een luid applaus van de supporters voor Vinicius, die ontbrak in de selectie door een knieblessure, volgens zijn coach Carlo Ancelotti. Vinicius, intussen in de tribune naast Real-voorzitter Florentino Pérez, bedankte het publiek.

De voorzitter van LaLiga, Javier Tebas, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn reactie op Twitter nadat de speler het racisme in Spanje aan de kaak stelde. “Voordat je LaLiga bekritiseert en beledigt, moet je jezelf goed informeren. Laat je niet manipuleren”, schreef Tebas, die intussen liet weten dat hij Vinicius “niet wilde aanvallen”.

Op het halfuur kon Real-spits Karim Benzema op doelman Dimitrievski af, die hij handig omzeilde alvorens de bal binnen te schieten (31.). In het slot kwamen de bezoekers verrassend langszij toen Raul de Tomas (84.) Courtois wist te vloeren, maar kort erna bezorgde Rodrygo (89.) de thuisploeg alsnog de overwinning: 2-1.

Real Madrid stijgt dankzij de overwinning voorlopig naar de tweede plaats in de tussenstand, met twee punten meer dan stadsrivaal Atlético, dat later woensdagavond nog tegen Espanyol speelt. Er staan nog twee speeldagen op het programma in La Liga. Barcelona, dat dinsdagavond met 3-1 verloor van Valladolid, kroonde zich op 14 mei al tot de nieuwe kampioen van Spanje.

