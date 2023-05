Dodelijke brand in school Guyana aangestoken door leerlinge nadat gsm was afgenomen

De brand die in Guyana aan minstens negentien schoolkinderen het leven kostte, was aangestoken door een leerlinge die boos was om de inbeslagname van haar mobiele telefoon.

Dat heeft een regeringsbron dinsdag meegedeeld.

De brand was in de nacht van zondag op maandag uitgebroken in een slaapzaal van een meisjesschool in Mahdia, een mijnstad in het centrum van het Zuid-Amerikaanse land. Er zijn minstens negentien doden en meerdere gewonden.

“Een leerlinge wordt ervan verdacht de verwoestende brand te hebben aangestoken omdat haar mobiele telefoon in beslag was genomen”, meldt de politie in een mededeling.

De regeringsbron bevestigt anoniem dat het tienermeisje de feiten heeft toegegeven. De toezichthouders in de slaapzaal “hadden haar telefoon in beslag genomen en het meisje dreigde die avond het gebouw in brand te steken. Iedereen heeft haar gehoord”, klinkt het.

Het minderjarige meisje, dat momenteel onder politiebewaking in het ziekenhuis ligt, ging naar de badkamer, sproeide insecticide op een gordijn en stak het vervolgens met een lucifer in brand. Het vuur verspreidde zich daarna snel. Het gebouw, dat gedeeltelijk uit hout bestond, is volledig uitgebrand.